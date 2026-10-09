Курс доллара и евро в Украине 9 октября: сколько стоит валюта в банках и обменных пунктах

В пятницу, 9 октября, курсы доллара и евро в украинских банках выросли. Американская валюта подорожала на 6 копеек, а европейская — на 4 копейки.

Средний курс доллара к гривне в банках Украины сегодня составляет 45,21 грн/долл. Это на 6 копеек больше, чем накануне.

В то же время продать американскую валюту в банках можно по среднему курсу 44,64 грн/долл.

Средний курс евро также вырос. По состоянию на 9 октября он составляет 50,82 грн/евро, что на 4 копейки больше.

Продать европейскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 50,01 грн/евро.

В обменных пунктах Украины утром 9 октября средний курс доллара составляет 45,04 грн. Сдать американскую валюту можно по курсу 44,90 грн/долл.

Наличный евро в обменных пунктах стоит в среднем 50,88 грн/евро, а продать европейскую валюту можно по курсу 50,60 грн/евро.

Официальный курс доллара к гривне установлен на уровне 44,85 гривны за доллар, таким образом украинская валюта укрепилась на 1 копейку по сравнению с предыдущим показателем.

По отношению к евро гривна также укрепила свои позиции: официальный курс европейской валюты на пятницу установлен на уровне 50,14 гривны за один евро, то есть гривна выросла на 2 копейки.

Об этом сообщает Национальный банк Украины.

8 октября курсы доллара и евро в украинских банках и обменных пунктах изменились по-разному. Американская валюта продолжает держаться на уровне около 45 гривен, в то время как евро продолжает дешеветь.

НБУ установил курс доллара и евро на 7 октября.

Напомним, что официальный курс доллара 6 октября впервые в истории превысит 45 гривен.

НБУ оштрафовал платежную компанию iPay на 16,5 млн грн.

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