Украинский врач Евгений Комаровский в эфире «Фабрики новостей» оценил состояние здоровья российского диктатора Владимира Путина, отметив, что публичное поведение и активность главы Кремля не указывают на наличие тяжких физических заболеваний. Однако психически он давно болен.

«Как для человека его возраста он достаточно активен: прыгает, бегает, может долго разговаривать и при этом не задыхается. Я не вижу каких-либо очевидных физических заболеваний по внешнему виду, которые могли бы превратить его в «черного лебедя». Но, без сомнения, психическое состояние этого человека вызывает очень большие опасения, и это уже довольно давно», — сказал Комаровский.

По словам медика, основная проблема Путина заключается в длительном отсутствии доступа к объективной информации, поскольку решения принимаются исключительно на основе искажённых отчётов из «красных папок».

Сравнивая российского диктатора с президентом США Дональдом Трампом, у которого врач отметил признаки деменции, Комаровский подчеркнул, что Путин сознательно находится в информационной изоляции уже на протяжении 26 лет. Кроме того, медик назвал конспирологией версии о наличии двойников у президента РФ, поскольку имитировать мимику, интонации и жесты на таком уровне невозможно, и призвал сосредоточиться на подготовке к зимнему периоду.

Источник: эфир «Фабрики новостей» с участием Евгения Комаровского.

У российского диктатора Владимира Путина может быть как минимум три двойника. Это свидетельствует о страхе и слабости кремлевского режима. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

Ранее начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что временно оккупированные украинские территории в Херсонской и Луганской областях посещал двойник российского диктатора Владимира Путина.

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