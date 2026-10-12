Лікар Комаровський назвав головну проблему зі здоров'ям у путіна

0:00 / 0:00

Український лікар Євген Комаровський в етері «Фабрики новин» оцінив стан здоров'я російського диктатора володимира путіна, зазначивши, що публічна поведінка та активність очільника кремля не вказують на наявність тяжких фізичних захворювань. Однак психічно він давно хворий.

«Як на чоловіка його віку він досить активний: стрибає, бігає, може довго розмовляти і при цьому він не задихається. Я не бачу якихось очевидних фізичних захворювань за зовнішнім виглядом, яка може перетворити його на »чорного лебедя«. Але без сумніву психічний стан цієї людини викликає дуже великі побоювання, і це вже досить давно», – сказав Комаровський.

За словами медика, основна проблема путіна полягає у тривалій відсутності доступу до об'єктивної інформації, оскільки рішення ухвалюються виключно на основі спотворених звітів із «червоних папок».

Порівнюючи російського диктатора з президентом США Дональдом Трампом, у якого лікар відзначив ознаки деменції, Комаровський наголосив, що путін свідомо перебуває в інформаційній ізоляції вже протягом 26 років. Окрім цього, медик назвав конспірологією версії про наявність двійників у президента рф, оскільки імітувати міміку, інтонації та жести на такому рівні неможливо, та закликав фокусуватися на підготовці до зимового періоду.

Джерело: Етер «Фабрики новин» за участю Євгена Комаровського.

У російського диктатора володимира путіна може бути щонайменше три двійники. Це свідчить про страх та слабкість кремлівського режиму. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Раніше начальник ГУР Міноборони України Кирило Буданов заявляв, що тимчасово окуповані українські території у Херсонській та Луганській областях відвідував двійник російського диктатора Володимира Путіна.

Читай нас у