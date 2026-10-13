Почти 40 % украинцев не знают, кто такой Евгений Коновалец

Почти 38% украинцев не смогли ответить, кто такой Евгений Коновалец. Таковы результаты социологического исследования, представленного в «Укринформе».

По данным опроса, около 45% респондентов не знают Андрея Мельника, 49% — Николая Костомарова, а 52% — Юзефа Пилсудского.

В то же время Богдана Хмельницкого не узнали менее 1% опрошенных, Степана Бандеру — менее 1,5%, а Ивана Мазепу — менее 2,5%.

Самый высокий показатель положительного отношения среди представленных исторических личностей получил украинский поэт Василий Стус.

Исследование провело общество «Оперативная социология» по заказу Украинского института национальной памяти. Опрос проходил с 10 по 18 июня 2026 года и охватил 2007 респондентов.

Источник: Укринформ

В соцсетях распространяют поддельную афишу якобы выставки во Львовском дворце культуры имени Гната Хоткевича, где, как утверждается, планировали показать «частицу мощей» Евгения Коновальца.

18 августа на Национальном военном мемориальном кладбище под Киевом состоялась церемония перезахоронения первого председателя ОУН Евгения Коновальца. Прах украинского политического и военного деятеля перенесли на территорию мемориального кладбища.

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