Майже 40% українців не знають, хто такий Євген Коновалець

0:00 / 0:00

Майже 38% українців не змогли відповісти, хто такий Євген Коновалець. Такі результати соціологічного дослідження, яке презентували в Укрінформі.

За даними опитування, близько 45% респондентів не знають Андрія Мельника, 49% — Миколу Костомарова, а 52% — Юзефа Пілсудського.

Водночас Богдана Хмельницького не впізнали менш як 1% опитаних, Степана Бандеру — менш як 1,5%, а Івана Мазепу — менш як 2,5%.

Найвищий показник позитивного ставлення серед представлених історичних постатей отримав український поет Василь Стус.

Дослідження провело товариство «Оперативна соціологія» на замовлення Українського інституту національної пам’яті. Опитування тривало з 10 до 18 червня 2026 року та охопило 2007 респондентів.

Джерело: Укрінформ

У соцмережах поширюють підроблену афішу нібито виставки у Львівському палаці культури імені Гната Хоткевича, де начебто планували показати «часточку мощей» Євгена Коновальця.

18 серпня на Національному військовому меморіальному кладовищі під Києвом відбулася церемонія перепоховання першого голови ОУН Євгена Коновальця. Прах українського політичного та військового діяча перенесли на територію меморіального кладовища.

Читай нас у