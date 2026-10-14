Минобороны Украины пытается выяснить причину отключения Starlink для ВСУ

Министерство обороны Украины начало консультации с Соединёнными Штатами Америки, компанией SpaceX и партнёрами по НАТО в связи с односторонним ограничением функционала спутниковых терминалов специализированного военного пакета Starlink — Starshield.

Как сообщил «Укринформу» источник в оборонном ведомстве, в ночь на 14 октября 2026 года компания SpaceX без предупреждения Сил обороны Украины установила скоростной лимит для движения терминалов на уровне 160 км/ч. При превышении этой скорости связь автоматически пропадает, причем в разных подразделениях и на разных типах техники отключения фиксируются в диапазоне от 72 до 161 км/ч.

Такие внезапные ограничения значительно затруднили выполнение боевых задач и миссий БПЛА, в частности дронов-перехватчиков и «мидлстрайков», а также негативно повлияли на фронтовую логистику, разведку и системы ретрансляции. В настоящее время Минобороны собирает информацию от всех воинских подразделений, проверяет состояние сети и развертывает резервные каналы связи.

Об этом «Укринформу» сообщил источник в Минобороны.

Компания SpaceX в ночь на 14 октября ввела ограничение скорости движения терминалов Starlink для военного пакета услуг StarShield. Об этом сообщил специалист по радиоэлектронной борьбе Сергей Флеш, уточнив, что в настоящее время лимит составляет 100 миль в час (около 161 км/ч). Из-за этого, по словам активиста, волонтера и бывшего советника министра обороны Сергея Стерненко, было сорвано несколько важных миссий.

На Гуляйпольском направлении подразделения 7-го корпуса Десантно-штурмовых войск ночью 14 октября зафиксировали проблемы со связью Starlink из-за ограничения скорости передачи данных. Это повлияло на управление беспилотниками и привело к отмене части боевых миссий.

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