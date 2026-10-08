На строительстве школьного убежища в Херсоне разворовали почти 9 млн грн

В Херсоне в суд было направлено дело о предполагаемом присвоении более 8,8 млн грн в ходе строительства противорадиационного укрытия для одной из школ. По данным следствия, руководители подрядной компании завышали объемы и стоимость выполненных работ, в то время как инженер технического надзора подписывал документы без надлежащей проверки.

По данным следствия, стоимость строительства защитного сооружения составила более 32 млн грн. Осенью 2024 года во время выполнения работ руководители подрядной компании вносили в акты приемки недостоверные сведения о фактических объемах строительства и его стоимости.

Сначала документы с ложными данными подписывал тогдашний директор предприятия. После смены руководства его преемник, по версии правоохранителей, продолжил оформлять акты с недостоверной информацией о последующих этапах работ.

В то же время инженер технического надзора, как утверждает следствие, подтверждал выполнение работ без надлежащей проверки их фактических объемов.

Судебная строительно-техническая экспертиза подтвердила ущерб территориальной общине на сумму более 8,8 млн грн.

Один из обвиняемых уже фигурирует в двух делах об укрывательстве

Бывшему и действующему руководителям подрядной организации инкриминируют служебный подлог и завладение бюджетными средствами по ч. 1 ст. 366, ч. 4 и ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Инженера технического надзора обвиняют в служебной халатности по ч. 2 ст. 367 УК Украины.



В прокуратуре отметили, что для бывшего директора подрядной компании это уже третий обвинительный акт, связанный с возможным присвоением средств при строительстве и ремонте защитных сооружений.

В настоящее время суды рассматривают еще два дела в его отношении. Одно касается предполагаемого хищения средств во время реконструкции укрытия в херсонской больнице, другое — ремонта убежища в одном из лицеев области.

Досудебное расследование проводили следователи Главного управления Национальной полиции в Херсонской области.

Напомним, ранее правоохранители в Херсонской области сообщили о подозрении 16 лицам по делам о хищении бюджетных средств с ущербом в 65 млн грн. Среди подозреваемых — руководители предприятий, инженеры технического надзора и должностные лица.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура.

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