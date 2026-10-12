В Черкасской области общине передадут дом стоимостью более 20 млн грн
Суд принял решение о передаче в коммунальную собственность двухэтажного 12-квартирного дома площадью более 650 кв. м в Уманском районе.
Прокуратура установила, что местные власти поставили недвижимость на учет как бесхозную, однако не оформили право коммунальной собственности. Стоимость дома превышает 20,6 млн грн.
Уманская окружная прокуратура обратилась в суд, который удовлетворил заявление. После вступления решения в законную силу прокуроры будут содействовать оформлению права собственности на дом в пользу общины.
Источник: Черкасская областная прокуратура
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