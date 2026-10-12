На Черкащині громаді передадуть будинок вартістю понад 20 млн грн
0:00 / 0:00
Суд ухвалив рішення про передачу у комунальну власність двоповерхового 12-квартирного будинку площею понад 650 кв. м в Уманському районі.
Прокуратура встановила, що місцева влада взяла нерухомість на облік як безхазяйну, однак не оформила право комунальної власності. Вартість будинку перевищує 20,6 млн грн.
Уманська окружна прокуратура звернулася до суду, який задовольнив заяву. Після набрання рішенням законної сили прокурори сприятимуть оформленню права власності на будинок за громадою.
Джерело: Черкаська обласна прокуратура
На Черкащині територіальній громаді повернули 200 га земель, до складу яких входить гідрологічний заказник «Лебедине озеро». Судове рішення виконано після того, як прокурори довели незаконність передачі ділянки в оренду.
На Хмельниччині жінка привласнила майже 8 тисяч євро власної доньки.
Фальшиві рахунки за електроенергію: як не потрапити на гачок шахраїв.