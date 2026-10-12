На Черкащині громаді передадуть будинок вартістю понад 20 млн грн

Суд ухвалив рішення про передачу у комунальну власність двоповерхового 12-квартирного будинку площею понад 650 кв. м в Уманському районі.

Прокуратура встановила, що місцева влада взяла нерухомість на облік як безхазяйну, однак не оформила право комунальної власності. Вартість будинку перевищує 20,6 млн грн.

Уманська окружна прокуратура звернулася до суду, який задовольнив заяву. Після набрання рішенням законної сили прокурори сприятимуть оформленню права власності на будинок за громадою.

Джерело: Черкаська обласна прокуратура