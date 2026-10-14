В Черниговской области врач требовал взятку за медицинское заключение о смерти военнослужащего

В Черниговской области врачу-судебно-медицинскому эксперту и его сообщнице было предъявлено подозрение в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. По данным следствия, мужчина вымогал 1000 долларов США за заключение, которое должно было помочь семье погибшего военнослужащего получить денежную компенсацию.

Под процессуальным руководством Черниговской областной прокуратуры обоим фигурантам было предъявлено подозрение в получении и пособничестве в получении должностным лицом неправомерной выгоды, сопряженном с ее вымогательством.

Речь идет о ч. 5 ст. 27 и ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.

В ходе досудебного расследования установлено, что в начале октября 2026 года врач проводил вскрытие тела погибшего военнослужащего Вооруженных сил Украины.

По версии следствия, он вымогал у командира роты 1000 долларов США, обещая указать в заключении, что в крови погибшего не было алкоголя и наркотических веществ, а причиной смерти стала болезнь сердца.

Такое заключение было необходимо, чтобы семья погибшего могла получить денежную компенсацию за его смерть.

Когда командир роты собрал необходимую сумму, он договорился о встрече со второй подозреваемой — медицинской сестрой. Именно ей он передал ранее оговоренные деньги.

По ходатайству прокурора врача взяли под стражу, а его предполагаемой сообщнице избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

В случае доказательства вины им грозит до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Досудебное расследование проводит Следственное управление Главного управления Национальной полиции в Черниговской области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Черниговской области Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины.

В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщает Черниговская областная прокуратура.

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