Священник, подозреваемый в стрельбе в Закарпатье, вероятно, находился под воздействием алкоголя и наркотических веществ.

«Во время задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения и под воздействием наркотических веществ», — отметил источник.

Однако пока правоохранительные органы еще не получили результаты анализов подозреваемого на содержание алкоголя и наркотических веществ в крови – пробы были взяты 15 октября во время задержания.

«Также мы проверяем происхождение оружия, найденного у подозреваемого — имел ли он разрешение, было ли это оружие зарегистрировано и стрелял ли он из него», — сообщил источник.

Этого священника ранее уже судили за хулиганство и незаконное обращение с оружием.

«Он был дважды судим за хулиганство (один раз это была драка, второй — случай, когда он бросал камни в машину). Также еще одно дело, которое рассматривалось в отношении него в суде, касалось незаконного обращения с оружием», – сообщила пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан, отвечая на вопрос корреспондента агентства о том, привлекался ли ранее 45-летний мужчина, являющийся священнослужителем храма УЦП в Вышкове, к ответственности за уголовные правонарушения.

В полиции напомнили, что 15 октября около 16:00 произошла стрельба в поселке Вышково Хустского района. Полицейские установили, что к преступлению причастен 45-летний местный житель, который был священнослужителем УПЦ МП.

Об этом сообщили «Укринформу» источники в правоохранительных органах.

В Ровенской области задержали подозреваемых в убийстве 27-летнего мужчины на трассе Киев-Чоп.

В Ровенской области у охотников отобрали 30 тысяч гектаров земель военного городка.

В Хмельницкой области женщина присвоила почти 8 тысяч евро своей дочери.

Поддельные счета за электроэнергию: как не попасться на уловки мошенников.

Мошенники запугали 13-летнюю дочь военнослужащего и выманили у неё 54 тысячи долларов.

Читай нас в