В Черниговской области раскрыли семейную схему незаконного оборота табака на ₴4,8 млн

Правоохранители раскрыли в Черниговской области семейную схему незаконного оборота подакцизной продукции. Трое братьев и жена одного из них организовали закупку, обработку, хранение и сбыт табачного сырья. В ходе обысков было изъято более 8 тонн продукции, стоимость которой предварительно оценивается в 4,8 млн грн.

По данным правоохранителей, к незаконной деятельности были причастны четверо жителей Черниговской области. Для перевозки табачного сырья они использовали микроавтобусы, а оптовые партии отправляли покупателям через логистическую компанию.

В рамках расследования правоохранители провели шесть обысков по местам проживания фигурантов, хранения продукции, а также в автомобилях, которые использовались для её перевозки.

По результатам следственных действий изъяли:

более 8 тонн табачного сырья предварительной стоимостью 4,8 млн грн;

оборудование для измельчения табака;

оборудование для сушки сырья;

оборудование для прессования табака.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители проводят необходимые следственные и процессуальные действия.

Вопрос о предъявлении подозрения четырем фигурантам будет решаться после завершения соответствующих процессуальных мероприятий.

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

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