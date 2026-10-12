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Новости Украина

В Черниговской области раскрыли семейную схему незаконного оборота табака на ₴4,8 млн

UA NEWS 12 Октября 2026 15:50
В Черниговской области раскрыли семейную схему незаконного оборота табака на ₴4,8 млн

Правоохранители раскрыли в Черниговской области семейную схему незаконного оборота подакцизной продукции. Трое братьев и жена одного из них организовали закупку, обработку, хранение и сбыт табачного сырья. В ходе обысков было изъято более 8 тонн продукции, стоимость которой предварительно оценивается в 4,8 млн грн.

По данным правоохранителей, к незаконной деятельности были причастны четверо жителей Черниговской области. Для перевозки табачного сырья они использовали микроавтобусы, а оптовые партии отправляли покупателям через логистическую компанию.

В рамках расследования правоохранители провели шесть обысков по местам проживания фигурантов, хранения продукции, а также в автомобилях, которые использовались для её перевозки.

По результатам следственных действий изъяли:

  • более 8 тонн табачного сырья предварительной стоимостью 4,8 млн грн;
  • оборудование для измельчения табака;
  • оборудование для сушки сырья;
  • оборудование для прессования табака.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Правоохранители проводят необходимые следственные и процессуальные действия.

Вопрос о предъявлении подозрения четырем фигурантам будет решаться после завершения соответствующих процессуальных мероприятий.

 
 
 
 
 

Об этом сообщает Национальная полиция Украины. 

 

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