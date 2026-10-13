В Донецкой области расширяют зону длительного комендантского часа

С 1 ноября 2026 года на всей свободной территории Донецкой области, за исключением Александровской и Черкасской общин, вводится усиленный режим комендантского часа. Новые ограничения будут действовать 19 часов в сутки — с 16:00 до 11:00.

В частности, усиленные меры безопасности будут действовать и на территории Краматорска. Соответствующее решение было принято в ходе заседания Совета обороны Донецкой области по согласованию с главой ОГА Вадимом Филашкиным и начальниками местных военных администраций.

Источник: начальник Краматорской МВА Александр Гончаренко.

В Винницкой области с сегодняшнего дня сократили продолжительность комендантского часа — он будет действовать с 01:00 до 05:00. Об этом сообщает глава Винницкой ОГА Наталья Заболотная.

С 10 сентября в Киеве и Киевской области сократили комендантский час. Он будет действовать с 01:00 до 05:00, то есть в общей сложности четыре часа вместо пяти. В столице из-за этого общественный транспорт будет работать на час дольше.

С 11 сентября на всей территории Черновицкой области сократили продолжительность комендантского часа, который будет действовать с 01:00 до 04:00 вместо нынешнего режима с 23:00 до 04:00. Таким образом, продолжительность ограничений сократится с пяти до трёх часов.

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