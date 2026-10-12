В Херсонской области отца-воспитателя детского дома семейного типа приговорили к пожизненному заключению за систематическое сексуальное насилие над семью подопечными. Самой младшей девочке на момент первого преступления было всего 10 лет. Во время обыска на компьютере мужчины также обнаружили 483 фото- и видеофайла с детской порнографией.

Суд признал 50-летнего мужчину виновным в ряде особо тяжких преступлений против половой свободы и неприкосновенности детей. Обвинение в суде поддерживал руководитель Херсонской областной прокуратуры. Приговор был вынесен 25 сентября 2026 года.

По данным следствия, мужчина систематически совершал сексуальное насилие над семью девочками, находившимися под его опекой. Самой младшей из них было всего 10 лет, когда произошло первое преступление. Правоохранители установили, что противоправные действия продолжались не один день и не были единичным случаем. По информации следствия, мужчина издевался над воспитанницами как на территории детского дома, так и в безлюдных местах, куда вывозил девочек.

Как правоохранители узнали о преступлениях

Расследование началось после того, как о пережитом рассказали бывшие воспитанницы. К тому моменту девушки уже достигли совершеннолетия и покинули семью. Их показания помогли правоохранителям выяснить обстоятельства событий и установить систематический характер насилия.

В ходе следственных действий правоохранители также проверили компьютер мужчины. На нём обнаружили 483 фото- и видеофайла с детской порнографией. Эти материалы стали частью доказательной базы по делу. Именно совокупность собранных доказательств позволила передать дело в суд.

По информации правоохранителей, одна из пострадавших после противоправных действий мужчины страдала психическими расстройствами. Это обстоятельство свидетельствует о тяжких последствиях пережитого для ребенка. В то же время в сообщении прокуратуры не уточняется, когда именно возникли эти расстройства и какой диагноз был поставлен.

Детский дом был создан в 2008 году

По данным полиции, мужчина организовал детский дом семейного типа в 2008 году в Бериславском районе Херсонской области. На тот момент у него была жена и двое родных сыновей. В течение последующих лет в семье воспитывали детей, нуждавшихся в семейном уходе.

Детский дом семейного типа — это форма устройства детей, которые не могут воспитываться с биологическими родителями. Такая семья должна обеспечивать им безопасные условия, заботу, воспитание и поддержку. Родители-воспитатели отвечают за ежедневный уход и должны действовать в интересах детей. Именно поэтому сообщение о насилии в такой семье вызывает особую тревогу: взрослый, который должен был защищать подопечных, по данным следствия, сам совершал против них преступления.

После начала полномасштабной войны семья переехала

После начала полномасштабного вторжения России семья эвакуировалась из Херсонской области. С начала 2024 года детский дом семейного типа функционировал в Ивано-Франковской области. Именно там осенью 2025 года правоохранители задержали мужчину. После начала расследования шестерых детей изъяли из семьи и разместили в других семьях. Сам детский дом семейного типа был расформирован. Это означало прекращение его работы, а детей необходимо было обеспечить другим местом проживания и уходом.

В сообщении правоохранителей не уточняются все обстоятельства, при которых насилие оставалось незамеченным в течение длительного времени. В то же время, по их данным, решающими для раскрытия дела стали показания бывших воспитанниц, которые решились рассказать о пережитом после ухода из семьи.

Какое наказание назначил суд

Обвиняемый вину не признал. Однако суд признал его виновным на основании собранных доказательств и назначил пожизненное лишение свободы. Это самая суровая мера наказания, предусмотренная украинским законодательством. Офис Генерального прокурора сообщил о приговоре 25 сентября 2026 года. В то же время в сообщении, предоставленном прокуратурой, нет информации о том, обжаловал ли мужчина решение суда. Поэтому пока не стоит утверждать, что приговор уже вступил в законную силу.

Это дело касается не только уголовной ответственности конкретного мужчины, но и безопасности детей, находящихся под опекой взрослых. Дети, воспитывающиеся в семье, имеют право на защиту от любого насилия, а сообщения о возможных преступлениях в их отношении требуют надлежащей реакции правоохранительных органов и служб, ответственных за их благополучие. Об этом сообщил Офис генерального прокурора.

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