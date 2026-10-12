В Хмельницкой области двух женщин будут судить за незаконную организацию азартных игр

В Хмельницкой области в суд были направлены два обвинительных акта в отношении местных жительниц, которых обвиняют в организации и проведении азартных игр без соответствующей лицензии. В ходе обысков правоохранители изъяли более 400 тыс. грн в различных валютах, компьютерную технику и другое оборудование.

Прокуроры Хмельницкой областной прокуратуры направили в суд обвинительные акты в рамках двух отдельных уголовных дел. Обе женщины обвиняются в незаконной деятельности по организации и проведению азартных игр без лицензии по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины.

По данным следствия, каждая из обвиняемых самостоятельно организовала работу игорного заведения. Одно заведение действовало в Красилове, другое — в Волочиске.

Для обустройства помещений женщины арендовали соответствующие площади и установили компьютерную технику с доступом к интернету и специальным программным обеспечением. Это позволяло посетителям играть на симуляторах игровых автоматов. Кроме того, в заведениях имелись игровые столы и другое необходимое оборудование.

В ходе обысков правоохранители изъяли более 400 тыс. грн в различных валютах, компьютерную технику, камеры видеонаблюдения и черновые записи.

В соответствии со статьёй 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления до тех пор, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Об этом сообщает Хмельницкая областная прокуратура.

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