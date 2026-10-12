На Хмельниччині двох жінок судитимуть за незаконну організацію азартних ігор

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На Хмельниччині до суду скерували два обвинувальні акти щодо місцевих мешканок, яких обвинувачують в організації та проведенні азартних ігор без відповідної ліцензії. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 400 тис. грн у різних валютах, комп’ютерну техніку та інше обладнання.

Прокурори Хмельницької обласної прокуратури скерували до суду обвинувальні акти в межах двох окремих кримінальних проваджень. Обидві жінки обвинувачуються в незаконній діяльності з організації та проведення азартних ігор без ліцензії за ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України.

За даними слідства, кожна з обвинувачених самостійно організувала роботу грального закладу. Один заклад діяв у Красилові, інший — у Волочиську.

Для облаштування приміщень жінки орендували відповідні площі та встановили комп’ютерну техніку з доступом до інтернету й спеціальним програмним забезпеченням. Це дозволяло відвідувачам грати на симуляторах гральних автоматів. Крім того, у закладах були гральні столи та інше необхідне обладнання.

Під час проведення обшуків правоохоронці вилучили понад 400 тис. грн у різних валютах, комп’ютерну техніку, камери відеоспостереження та чорнові записи.

Відповідно до статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину, доки її вину не буде доведено в законному порядку та встановлено обвинувальним вироком суду.

Про це повідомляє Хмельницька обласна прокуратура.

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