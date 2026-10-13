В Бучанском районе Киевской области пассажирский поезд, следовавший по маршруту Варшава — Киев, нанес смертельные травмы 72-летней женщине. Трагедия произошла вблизи железнодорожной станции Вишневое. Полиция начала досудебное расследование.

В правоохранительные органы поступило сообщение о смертельном наезде на женщину вблизи железнодорожной станции Вишневое.

По предварительным данным полиции Киевской области, пассажирский поезд «Варшава – Киев» наехал на женщину, которая двигалась рядом с железнодорожными путями.

Машинист подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако избежать столкновения не удалось.

От полученных травм 72-летняя женщина скончалась на месте происшествия.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, водного или воздушного транспорта. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства трагедии.

В полиции Киевской области напоминают, что железнодорожная инфраструктура является зоной повышенной опасности. Граждан призывают быть внимательными вблизи путей и переходить их только в специально отведенных местах.

Об этом сообщает полиция Киевской области.

Ранее в селе Плугов Золочевского района Львовской области поезд маршрута «Трускавец – Днепр» сбил 61-летнего мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте происшествия.

В городе Чоп на Закарпатье поезд насмерть сбил 49-летнего мужчину, который находился на железнодорожных путях. Пострадавший скончался на месте происшествия. В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства трагедии и разыскивает его место жительства и родственников.

Поезд в Польше сбил мужчину, движение на железной дороге нарушено.

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