В Полтавской области скончался 15-летний подросток после отравления

В Полтавской области скончался 15-летний подросток, которого накануне госпитализировали с признаками отравления. Медики пытались спасти ему жизнь, однако парень скончался в больнице.

По информации правоохранительных органов, 13 октября около 16:00 в полицию Миргородского района поступило сообщение о смерти 15-летнего подростка. Накануне ночью его доставили в больницу с признаками интоксикации.

Несмотря на усилия медиков, спасти подростка не удалось.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Тело несовершеннолетнего направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить причину смерти.

В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии, в частности, что именно стало причиной отравления и при каких условиях возникла интоксикация.

Окончательные выводы о причинах смерти будут сделаны после проведения необходимых исследований.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Полтавской области.

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