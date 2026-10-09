В Прикарпатье во время тушения сухостоя обнаружили тело женщины

В Калушском районе Ивано-Франковской области во время тушения пожара сухой травы спасатели обнаружили тело женщины. Обстоятельства её гибели выясняют правоохранительные органы.

В течение 8 октября и ночью 9 октября в Прикарпатье зафиксировали 34 пожара в экосистемах на общей площади 4,4 гектара. Горели сухая трава, кустарники, мусор и лесная подстилка.

Еще один пожар возник в Болехове. Местный житель сжигал растительные остатки во дворе, однако из-за сильного ветра огонь быстро распространился. Когда мужчина понял, что не может самостоятельно потушить пламя, он вызвал спасателей. На него составили административный протокол.

В ГСЧС призывают не сжигать сухую растительность, ведь такие действия могут привести к масштабным пожарам, уничтожению имущества и гибели людей.

Источник: ГСЧС Украины

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