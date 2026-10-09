На Прикарпатті під час гасіння сухостою знайшли тіло жінки

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На Калущині Івано-Франківської області під час ліквідації пожежі сухої трави рятувальники виявили тіло жінки. Обставини її загибелі встановлюють правоохоронці.

Упродовж 8 жовтня та вночі 9 жовтня на Прикарпатті зафіксували 34 пожежі в екосистемах на загальній площі 4,4 гектара. Горіли суха трава, чагарники, сміття та лісова підстилка.

Ще одна пожежа виникла в Болехові. Місцевий житель спалював рослинні залишки у дворі, однак через сильний вітер вогонь швидко поширився. Коли чоловік зрозумів, що не може самостійно загасити полум’я, він викликав рятувальників. На нього склали адміністративний протокол.

У ДСНС закликають не спалювати суху рослинність, адже такі дії можуть спричинити масштабні пожежі, знищення майна та загибель людей.

Джерело: ДСНС України

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