В Житомирской области двое мужчин вымогали 8000 долларов за несуществующий долг

Под процессуальным руководством прокуроров Житомирской областной прокуратуры двум мужчинам было предъявлено подозрение в вымогательстве денежных средств с применением угроз. Речь идет о преступлении, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения по ч. 4 ст. 189 УК Украины.

По данным следствия, двое жителей Коростенского района под предлогом возврата вымышленного долга вымогали у потерпевшего 8000 долларов США. При этом мужчины угрожали ему нанесением телесных повреждений.

Опасаясь за свою жизнь, «должник» обратился к правоохранителям и под их контролем передал вымогателям часть суммы — 1000 долларов США.

Однако подозреваемые не прекратили своих преступных действий и через несколько дней были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно после получения остальной суммы — 7000 долларов США.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

Досудебное расследование ведут следователи СУ ГУНП в Житомирской области при оперативном сопровождении УСР в Житомирской области ДСР Национальной полиции Украины. Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура. На строительстве школьного укрытия в Херсоне разворовали почти 9 млн грн. В Черниговской области в пограничном подразделении разворовали более 15 тысяч литров дизельного топлива. ГБР запустило антикоррупционную кампанию «Взятка имеет последствия». ГБР не задержало спецназовцев СБУ за стрельбу по бойцам ГУР. В сети распространяется видео конфликта со стрельбой с участием сотрудников Службы безопасности Украины и Главного управления разведки в Киеве. На обнародованных кадрах запечатлена словесная перепалка и потасовка между участниками инцидента, которая впоследствии переросла в применение огнестрельного оружия спецназовцами СБУ против бойцов ГУР.

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