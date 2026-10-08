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Новости Украина

В Житомирской области двое мужчин вымогали 8000 долларов за несуществующий долг

UA NEWS 08 Октября 2026 16:58
В Житомирской области двое мужчин вымогали 8000 долларов за несуществующий долг

Под процессуальным руководством прокуроров Житомирской областной прокуратуры двум мужчинам было предъявлено подозрение в вымогательстве денежных средств с применением угроз. Речь идет о преступлении, совершенном по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения по ч. 4 ст. 189 УК Украины.

По данным следствия, двое жителей Коростенского района под предлогом возврата вымышленного долга вымогали у потерпевшего 8000 долларов США. При этом мужчины угрожали ему нанесением телесных повреждений.

Опасаясь за свою жизнь, «должник» обратился к правоохранителям и под их контролем передал вымогателям часть суммы — 1000 долларов США.

Однако подозреваемые не прекратили своих преступных действий и через несколько дней были задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины непосредственно после получения остальной суммы — 7000 долларов США.

В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

На зображенні може бути: гроші і текст
На зображенні може бути: текст

Досудебное расследование ведут следователи СУ ГУНП в Житомирской области при оперативном сопровождении УСР в Житомирской области ДСР Национальной полиции Украины.

Об этом сообщает Житомирская областная прокуратура.

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