На Житомирщині двоє чоловіків вимагали $8000 неіснуючого боргу

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За процесуального керівництва прокурорів Житомирської обласної прокуратури двом чоловікам повідомили про підозру у вимаганні коштів із погрозами. Йдеться про злочин, скоєний за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану за ч. 4 ст. 189 КК України.

За даними слідства, двоє мешканців Коростенського району під приводом повернення вигаданого боргу вимагали у потерпілого 8000 доларів США. При цьому чоловіки погрожували йому заподіянням тілесних ушкоджень.

Побоюючись за себе, «боржник» звернувся до правоохоронців та під їх контролем передав вимагачам частину суми – 1000 доларів США.

Однак підозрювані не припинили своїх злочинних дій та через декілька днів були затримані в порядку ст. 208 КПК України безпосередньо після отримання решти суми – 7000 доларів США.

Підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою без права внесення застави.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП в Житомирській області за оперативного супроводу УСР в Житомирській області ДСР Національної поліції України. Про це повідомляє Житомирська обласна прокуратура. На будівництві шкільного укриття у Херсоні розікрали майже 9 млн грн. На Чернігівщині у прикордонному підрозділі розікрали понад 15 тисяч літрів дизеля. ДБР запустило антикорупційну кампанію Хабар має наслідки. ДБР не затримало спецпризначенців СБУ за стрілянину по бійцям ГУР. У мережі поширюється відео конфлікту зі стріляниною за участю співробітників Служби безпеки України та Головного управління розвідки в Києві. На оприлюднених кадрах зафіксовано словесну перепалку та штовханину між учасниками інциденту, яка згодом переросла у застосування вогнепальної зброї спецпризначенцями СБУ по бійцям ГУР.

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