Надя Дорофеева впервые откровенно рассказала об операции по поводу опухоли в груди

Украинская певица Надя Дорофеева рассказала, что перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли в груди. Артистка призвала женщин внимательно относиться к собственному здоровью и не пропускать регулярные медицинские обследования.

В октябре, который во всем мире посвящен повышению осведомленности о раке молочной железы, певица решила привлечь внимание к важности профилактики и своевременной диагностики.

Ранее врачи диагностировали у певицы фиброаденому. Это самая распространённая доброкачественная опухоль груди, которая чаще всего встречается у молодых женщин.

К счастью, медики вовремя заметили проблему и успешно провели операцию по удалению новообразования. Певица опубликовала фотографию, чтобы напомнить девушкам о важности профилактических осмотров.

«Это фото — напоминание вам от меня о том, что октябрь — месяц осведомлённости о раке молочной железы. И повод наконец записаться на обследование, если давно откладывали. Именно благодаря своевременной диагностике я когда-то обнаружила у себя фиброаденому и удалила её», — написала Надя.

Звезда добавила, что уже несколько лет посещает проверенную клинику, и искренне посоветовала каждой найти своего врача, которому можно полностью доверять.

На своей странице в Instagram она поделилась личной историей борьбы с болезнью.

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