НАЗК обнаружило в декларации высокопоставленного чиновника Антонова недостоверные сведения на сумму ₴3,9 млн

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) выявило недостоверные сведения на общую сумму почти 3,9 млн грн в декларации заместителя генерального директора по безопасности АО «Антонов» Александра Рыбалки. Выявленные несоответствия имеют признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины.

Рыбалка подал декларацию за 2024 год 26 марта 2025 года. Проверка длилась с 20 апреля по 11 сентября 2026 года. Ее срок продлили в связи с переводом должностного лица на другую должность.

В ходе проверки НАЗК установило, что Александр Рыбалка не указал в декларации квартиру в Киеве площадью 74,02 кв. м, в которой он и члены его семьи фактически проживали в течение 2024 года. Минимальная рыночная стоимость этого жилья составляет 2,7 млн грн.

Кроме того, чиновник не задекларировал два земельных участка в Харьковской области площадью 14 835 кв. м и 14 836 кв. м. Они принадлежат его супруге на праве собственности с 2022 года, а стоимость каждого составляет 50,2 тыс. грн.

Рыбалка объяснял отсутствие сведений утратой документов из-за оккупации и боевых действий в селе Кутузовка. Однако НАПК не приняло это объяснение, поскольку декларант знал о наличии соответствующих земельных участков.

Также в декларации указана неверная стоимость еще одного земельного участка супруги в селе Циркуны. Вместо 78,5 тыс. грн, указанных в договоре купли-продажи, декларант указал 100 тыс. грн.

Общая сумма недостоверных сведений в разделе декларации о недвижимости составляет около 2,8 млн грн.

В декларации об автомобиле супруги Toyota RAV4 2013 года выпуска обнаружили неточный VIN-код и спорные сведения о стоимости транспортного средства — 680 тыс. грн.

Чиновник пояснил, что стоимость автомобиля указывал на основании договора купли-продажи, который был утерян вследствие обстоятельств, вызванных военными действиями.

По выводам НАЗК, сведения в разделе декларации о транспортных средствах не соответствуют действительности, что свидетельствует о несоблюдении требований пункта 3 части первой статьи 46 Закона Украины «О предотвращении коррупции».

НАЗК также установило, что в декларации не отражены государственные выплаты по программам «Зимняя поддержка» и «Национальный кэшбэк».

В частности, не были указаны:

1 тыс. грн , полученных декларантом по программе «Зимняя поддержка»;

2 тыс. грн , полученных его супругой по этой же программе;

416,74 грн по программе «Национальный кэшбэк».

Кроме того, в декларации супруги изначально не был указан доход от продажи квартиры в Харькове на сумму 3 150 680 грн. В то же время эти средства впоследствии фигурировали среди наличных активов.

В ходе проверки агентство установило, что задекларированный прирост наличных сбережений Рыбалки почти на 585 тыс. грн невозможно объяснить его официальными доходами.

Также в декларации не были указаны остатки средств на счетах в «Ощадбанке» и «ПриватБанке». Речь идет, в частности, о средствах декларанта на сумму 587 тыс. грн и активах его супруги на 220 тыс. грн. По выводам НАЗК, совокупный размер этих активов превышал установленный порог декларирования.

Общая сумма недостоверных сведений в декларации Александра Рыбалки составляет около 3,9 млн грн. Эта сумма превышает 750 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, что, по заключению агентства, содержит признаки уголовного правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 366-2 Уголовного кодекса Украины — декларирование недостоверной информации.

По результатам проверки НАЗК обязало уведомить субъекта назначения о ее результатах, принять меры для обеспечения возможности подачи исправленной декларации и обнародовало соответствующую справку.

Выявленные нарушения имеют признаки уголовного правонарушения, однако сами по себе результаты проверки НАЗК не являются обвинительным приговором суда.

Об этом свидетельствуют результаты полной проверки декларации должностного лица.

За восемь месяцев 2026 года НАЗК завершило 574 полных проверки деклараций должностных лиц, отобранных по риск-ориентированному подходу. Нарушения агентство выявило в 571 декларации, чаще всего — в документах представителей органов местного самоуправления.

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