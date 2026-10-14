Образовательная экосистема «Мрия» расширяет тестирование ИИ-генератора заданий для школ

Государственная образовательная экосистема «Мрия» увеличила количество учебных заведений, присоединившихся к тестированию искусственного интеллекта для автоматического создания тестов, со 160 до 500 школ. Этот инструмент призван существенно сократить время, которое педагоги тратят на подготовку контрольных работ.

Для создания тестов учитель выбирает соответствующую тему из календарного плана, после чего система автоматически формирует задания на основе проверенных учебных материалов и рекомендаций Министерства образования и науки. После выполнения работ педагог получает результаты их автоматической проверки. На предварительном этапе пилотного проекта учителя сгенерировали почти 100 000 тестов, оценив качество инструмента на 8 баллов из 10. Платформа также поддерживает выполнение заданий без доступа к интернету и содержит защиту от списывания, которая блокирует копирование текста и создание скриншотов.

В дальнейшем разработчики планируют открыть доступ к генератору для всех школ, подключенных к системе «Мрия», тогда как учебные заведения, которые еще не пользуются экосистемой, могут подать заявку на бесплатное подключение на официальном сайте проекта.

Источник: Министерство цифровой трансформации.

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