Во время тревоги в гимназии Бердичева взорвалась граната, которую принесла ученица
В гимназии № 17 в Бердичеве Житомирской области во время воздушной тревоги в укрытии взорвалась учебная граната. Её принесла в школу 11-летняя ученица. В результате инцидента никто из детей и сотрудников гимназии не пострадал.
«В Бердичеве полицейские выясняют обстоятельства использования учебной гранаты в местной гимназии», — говорится в сообщении.
В полиции отметили, что 8 октября около 11 часов поступило сообщение о вероятном взрыве в помещении гимназии № 17.
По данным полиции, 11-летняя ученица гимназии принесла с собой две учебно-тренировочные гранаты. Находясь в укрытии во время воздушной тревоги, девочка попыталась разобрать одну из них, в результате чего граната сработала.
Полицейские изъяли с места происшествия остатки одной гранаты и второе пиротехническое средство.
По состоянию на 14:00 никто из находившихся в помещении гимназии к врачам не обращался.
В настоящее время ведется выяснение всех обстоятельств происшествия, в частности установление происхождения гранат.
Об этом сообщило Главное управление Нацполиции в Житомирской области.
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