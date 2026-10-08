Представители всех 32 стран НАТО посетили Украину и ознакомились с опытом украинских военных
Председатель Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне и военные представители всех 32 стран-членов Альянса в ходе визита в Киев побывали на объектах противовоздушной обороны и посетили подразделения беспилотных систем.
Представители НАТО ознакомились с опытом украинских военных и обсудили его значение для противодействия будущим угрозам.
Визит состоялся 6 октября. Делегация ознакомилась с работой украинских подразделений, применяющих беспилотные летательные и наземные системы. Представители НАТО смогли увидеть, как украинские военнослужащие используют современные технологии и практические навыки в условиях войны.
«Мы прибыли сюда в полном составе, чтобы послать четкий сигнал: связь между НАТО и Украиной прочна и нерушима», — подчеркнул Каво Драгоне.
Представители НАТО обсудили военные приоритеты Украины В ходе заседания Военного комитета НАТО с украинскими коллегами в формате Совета Украина–НАТО стороны обсудили военные приоритеты Украины, опыт ведения современной войны и его значение для повышения готовности Альянса к будущим угрозам.
Кроме того, военные представители государств-членов НАТО провели встречи с украинским военным командованием. Каво Драгоне подтвердил, что Альянс продолжает поддерживать Украину в борьбе за суверенитет, территориальную целостность и будущее украинского народа.
Во время пребывания в Киеве делегация также почтила память погибших украинских защитников и защитниц у Стены памяти павших за Украину.
Об этом сообщает Представительство НАТО в Украине.
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