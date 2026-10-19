Верховная Рада Украины готовится рассмотреть обновленный законопроект об ужесточении ответственности за уклонение от мобилизации и самовольное оставление части (СОЧ). Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Глава правительства подчеркнул, что вопрос укомплектования армии остается критическим из-за санитарных потерь, погибших, пропавших без вести и необходимости ротации военнослужащих, которые находятся на передовой длительное время.

Комментируя замечания бизнеса относительно изменений в правилах бронирования, Корецкий отметил, что рассмотрение давно выдвинутой законодательной инициативы ускорят для обеспечения надлежащего пополнения рядов Сил обороны.

Источник: Интервью Сергея Корецкого для

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Ранее суд на Волыни приговорил к пяти годам лишения свободы военнослужащего, который дважды самовольно покидал место службы (СЗЧ) после участия в боевых действиях и получения ранений.

Правоохранители в Закарпатье 16 июня ликвидировали канал незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу. По данным следствия, 19-летнего организатора схемы задержали при попытке переправить людей в Румынию за 4000 долларов.

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