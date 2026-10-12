Российские спецслужбы готовили теракт против военных в Ровно

В Ровно Служба безопасности Украины задержала 19-летнего студента из Киева, которого подозревают в подготовке теракта против украинских военных. По данным следствия, он заложил самодельное взрывное устройство под автобус, а неподалеку установил замаскированную камеру, чтобы отслеживать посадку военных. СБУ заявляет, что взрывчатку удалось обезвредить до того, как автобус отправился в путь.

По данным СБУ, к подготовке теракта причастны российские спецслужбы. Они завербовали 19-летнего студента из Киева, который искал быстрый заработок в Telegram-каналах. После вербовки молодой человек поселился в съемной квартире в Ровно. Впоследствии он получил от российского куратора координаты тайника, забрал оттуда самодельное взрывное устройство и заложил его под автобус, в котором должны были ехать военнослужащие Вооруженных сил Украины.

Для слежения за военными подозреваемый установил напротив места парковки замаскированную камеру. Ее спрятали в коробке из-под сока, а доступ к видео, по данным следствия, имели российские спецслужбы. По версии СБУ, таким образом россияне планировали отследить, когда военные сядут в автобус, и взорвать его уже во время движения к месту назначения.

Взрывчатку обезвредили, подозреваемого задержали

Сотрудники СБУ своевременно раскрыли замысел и обезвредили взрывное устройство. Самого подозреваемого задержали на городском автовокзале, когда он после закладки взрывчатки пытался уехать в Киев.

Во время задержания у него изъяли смартфон. По данным следствия, именно с этого телефона молодой человек сообщил российским кураторам, что оставил взрывчатку на месте запланированного теракта. В СБУ также заявили, что это уже четвертый теракт, который украинская контрразведка предотвратила в Ровно с начала 2026 года.

Какое наказание грозит задержанному

Следователи СБУ сообщили 19-летнему молодому человеку о подозрении в совершении покушения на террористический акт. Речь идет о части второй статьи 15 и части второй статьи 258 Уголовного кодекса Украины. По информации СБУ, взрывное устройство было усилено двумя стеклянными бутылками с горючим веществом. По версии следствия, это должно было увеличить поражающую силу взрыва.

Подозреваемый находится под стражей без права освобождения под залог. В случае доказательства вины ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества. На данный момент речь идет о подозрении, а не о судебном приговоре. Обстоятельства дела должны быть установлены в ходе дальнейшего расследования. Об этом сообщает СБУ.

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