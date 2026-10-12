Російські спецслужби готували теракт проти військових у Рівному

У Рівному Служба безпеки України затримала 19-річного студента з Києва, якого підозрюють у підготовці теракту проти українських військових. За даними слідства, він заклав саморобний вибуховий пристрій під автобус, а неподалік встановив замасковану камеру, щоб відстежувати посадку військових. СБУ заявляє, що вибухівку вдалося знешкодити до того, як автобус вирушив у дорогу.

За даними СБУ, до підготовки теракту причетні російські спецслужби. Вони завербували 19-річного студента з Києва, який шукав швидкого заробітку в Telegram-каналах. Після вербування юнак оселився в орендованій квартирі у Рівному. Згодом він отримав від російського куратора координати схованки, забрав звідти саморобний вибуховий пристрій і заклав його під автобус, у якому мали їхати військовослужбовці Збройних сил України.

Для стеження за військовими підозрюваний встановив навпроти місця паркування замасковану камеру. Її сховали в коробці з-під соку, а доступ до відео, за даними слідства, мали російські спецслужби. За версією СБУ, таким способом росіяни планували відстежити, коли військові сядуть в автобус, і підірвати його вже під час руху до пункту призначення.

Вибухівку знешкодили, підозрюваного затримали

Співробітники СБУ завчасно викрили задум і знешкодили вибуховий пристрій. Самого підозрюваного затримали на міському автовокзалі, коли він після закладення вибухівки намагався виїхати до Києва.

Під час затримання у нього вилучили смартфон. За даними слідства, саме з цього телефона юнак повідомив російським кураторам, що залишив вибухівку на місці запланованого теракту. У СБУ також заявили, що це вже четвертий теракт, якому українська контррозвідка запобігла в Рівному з початку 2026 року.

Яке покарання загрожує затриманому

Слідчі СБУ повідомили 19-річному юнаку про підозру в закінченому замаху на терористичний акт. Йдеться про частину другу статті 15 та частину другу статті 258 Кримінального кодексу України. За інформацією СБУ, вибуховий пристрій був посилений двома скляними пляшками з горючою рідиною. За версією слідства, це мало збільшити уражаючу дію вибуху.

Підозрюваний перебуває під вартою без права внесення застави. У разі доведення вини йому загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі йдеться про підозру, а не про вирок суду. Обставини справи мають бути встановлені під час подальшого розслідування. Про це повідомляє СБУ.

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