Судью Ровенского административного суда уволили после проверки добросовестности

Судью Андрея Сала уволили с должности после проверки добропорядочности. Он не смог объяснить происхождение семейного состояния и скрыл информацию о ДТП, произошедшем в состоянии алкогольного опьянения.

Высший совет правосудия уволил судью Ровенского окружного административного суда Андрея Сала. По результатам проверки чиновник не соответствует критериям добропорядочности и профессиональной этики. Соответствующее решение совет принял во вторник, 29 октября.

Общественный совет добропорядочности выявил ряд обстоятельств, свидетельствовавших о несоответствии Андрея Сала критериям добропорядочности. Первое замечание касалось автомобилей, которыми пользовался судья, но не указал их в декларациях.

Речь идет о двух BMW X5 и Mercedes-Benz S500. На последнем Андрей Сало попал в ДТП 22 августа 2018 года. Также судья пересекал государственную границу на автомобиле неизвестной марки в декабре 2014 года и январе 2015 года.

Следующие замечания касались имущества родителей судьи, поскольку их официальные доходы не соответствовали стоимости приобретенных автомобилей и недвижимости. Этот вопрос рассматривался еще в 2019 году, когда Андрей Сало участвовал в конкурсе на замещение вакансий в Высшем антикоррупционном суде. Тогда его участие в конкурсе было прекращено, в частности из-за сомнений относительно происхождения состояния его родственников.

За период с 1998 по 2018 год родители судьи официально заработали 456,2 тыс. грн. Несмотря на это, они приобрели квартиру во Львове стоимостью более 1,3 млн грн и дорогие автомобили. Также им принадлежат жилые и нежилые помещения общей площадью более 2,7 тыс. м². По мнению Общественного совета добропорядочности, судья не предоставил достаточных объяснений, как официальные доходы его родителей позволили приобрести такое имущество.

Отдельные вопросы возникли и в отношении дома площадью 197,9 м², принадлежащего теще судьи. Андрей Сало также не обосновал происхождение этой недвижимости.

Еще одно замечание касалось нарушений правил дорожного движения. Как выяснилось, судья неоднократно управлял автомобилями в нетрезвом состоянии. В одном из случаев его признали виновным в совершении ДТП по ст. 124 КУоАП. Однако в 2018 году производство было прекращено, поскольку истек срок, в течение которого на нарушителя могли наложить административное взыскание.

В то же время Андрей Сало скрыл этот факт, указав в декларации о добропорядочности за 2018 год, что не совершал действий, которые могли бы привести к привлечению к ответственности. В анкетах за 2016 и 2017 годы он также указал, что не привлекался к административной ответственности.

Кроме того, в первой декларации о семейных связях за 2012–2016 годы судья не указал, что его жена и тесть работали нотариусами.

Среди прочих замечаний — решение Андрея Сала по делу о доступе журналистов к полной информации о кандидатах в депутаты. Общественный совет добропорядочности также обратил внимание на то, что судья отменил решение Ровенского городского совета об обращении к тогдашнему президенту Виктору Януковичу и председателю Верховной Рады Владимиру Рыбаку относительно подписания Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

Кроме того, в диссертации судья использовал преимущественно труды российских и советских авторов.

По результатам рассмотрения материалов Высший совет правосудия принял решение об увольнении Андрея Сала.

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До этого Высший совет правосудия отправил в отставку двух судей.

Также Высший совет правосудия за первое полугодие уволил 105 судей.

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