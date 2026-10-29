里夫内行政法院一名法官在诚信审查后被解职

安德烈·萨拉法官在诚信审查后被免职。他无法说明家庭财产的来源，并隐瞒了酒后驾车引发交通事故的信息。

最高司法委员会解除了里夫内地区行政法院法官安德烈·萨拉的职务。根据审查结果，该官员不符合廉洁和职业道德标准。委员会于10月29日（星期二）通过了相关决议。

公众诚信委员会发现了一系列情况，表明安德烈·萨洛不符合诚信标准。第一项指出的问题涉及该法官使用的车辆，但他并未在申报中如实申报。

具体涉及两辆宝马X5和一辆梅赛德斯-奔驰S500。2018年8月22日，安德烈·萨洛驾驶后者时发生交通事故。 此外，该法官还曾于2014年12月和2015年1月驾驶一辆品牌不明的车辆跨越国家边境。

后续质疑则涉及该法官父母的财产，因其官方收入与所购车辆及房产的价值不相符。 这一问题早在2019年就曾被审议过，当时安德烈·萨洛正在参加最高反腐败法院的遴选。当时，他被终止了遴选资格，原因之一正是对其亲属财产来源的质疑。

在1998年至2018年期间，该法官的父母官方收入为45.62万格里夫纳。尽管如此，他们仍在利沃夫购置了一套价值超过130万格里夫纳的公寓以及多辆昂贵汽车。 此外，他们还拥有总面积超过2,700平方米的住宅和非住宅房产。据“公众诚信委员会”认为，该法官未能充分解释其父母仅凭官方收入如何购置了如此规模的财产。

关于该法官岳母名下的一处面积为197.9平方米的房屋，也引发了一些疑问。安德烈·萨洛同样未就该房产的来源作出合理解释。

另一项指责涉及违反交通规则。经查实，该法官曾多次酒后驾车。 其中一次，他被认定违反《行政违法法》第124条，造成交通事故。然而，由于对违规者可处以行政处罚的时效已过，该案件于2018年被撤销。

与此同时，安德烈·萨洛在填写2018年诚信声明时隐瞒了这一事实，声称自己未曾实施任何可能导致被追究责任的行为。 在2016年和2017年的问卷中，他也注明自己未曾受到行政处罚。

此外，在2012年至2016年的首份亲属关系申报表中，该法官未说明其妻子和岳父曾担任公证员。

其他值得注意的问题还包括：安德烈·萨拉在关于记者获取议员候选人完整信息的案件中所作的裁决。 公共诚信委员会还指出，该法官撤销了罗夫诺市议会关于就签署与欧盟的《协会协定》一事向时任总统维克托·亚努科维奇和最高拉达主席弗拉基米尔·里巴克致函的决定。

此外，该法官在博士论文中主要引用了俄罗斯和苏联学者的著作。

经审议相关材料后，最高司法委员会作出决定，免去安德烈·萨拉的职务。

免职转为上诉：身陷丑闻的法官马尔马什或将获得晋升。

此前，最高司法委员会已让两名法官离职。

此外，最高司法委员会在上半年解雇了105名法官。

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