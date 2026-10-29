Sędzia Sądu Administracyjnego w Równie został zwolniony po przeprowadzeniu kontroli uczciwości

Sędzia Andrij Sal został zwolniony ze stanowiska po przeprowadzeniu kontroli uczciwości. Nie był w stanie wyjaśnić pochodzenia majątku swojej rodziny oraz zataił informacje o wypadku drogowym, do którego doszło pod wpływem alkoholu.

Wyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości zwolniła sędziego Sądu Okręgowego ds. Administracyjnych w Równie, Andrieja Sala. Zgodnie z wynikami kontroli urzędnik ten nie spełnia kryteriów uczciwości i etyki zawodowej. Odpowiednią decyzję rada podjęła we wtorek, 29 października.

Społeczna Rada ds. Uczciwości ujawniła szereg okoliczności wskazujących na niezgodność Andrieja Sala z kryteriami uczciwości. Pierwsza uwaga dotyczyła samochodów, z których korzystał sędzia, a których nie wykazał w oświadczeniach majątkowych.

Chodzi o dwa samochody: BMW X5 i Mercedes-Benz S500. Tym ostatnim Andrij Salo brał udział w wypadku drogowym 22 sierpnia 2018 roku. Ponadto sędzia przekraczał granicę państwową samochodem nieznanej marki w grudniu 2014 r. oraz w styczniu 2015 r.

Kolejne uwagi dotyczyły majątku rodziców sędziego, ponieważ ich oficjalne dochody nie odpowiadały wartości nabytych samochodów i nieruchomości. Kwestia ta była rozpatrywana już w 2019 roku, kiedy Andrij Salo brał udział w konkursie do Wyższego Sądu Antykorupcyjnego. Wówczas jego udział w konkursie został wstrzymany, między innymi z powodu wątpliwości co do pochodzenia majątku jego rodziny.

W latach 1998–2018 rodzice sędziego oficjalnie zarobili 456,2 tys. UAH. Mimo to nabyli mieszkanie we Lwowie o wartości ponad 1,3 mln UAH oraz drogie samochody. Należą do nich również lokale mieszkalne i niemieszkalne o łącznej powierzchni ponad 2,7 tys. m². Zdaniem Obywatelskiej Rady ds. Uczciwości sędzia nie przedstawił wystarczających wyjaśnień, w jaki sposób oficjalne dochody jego rodziców pozwoliły na nabycie takiego majątku.

Pojawiły się również pytania dotyczące domu o powierzchni 197,9 m², który należy do teściowej sędziego. Andrij Salo nie uzasadnił również pochodzenia tej nieruchomości.

Kolejna uwaga dotyczyła naruszeń przepisów ruchu drogowego. Jak się okazało, sędzia wielokrotnie prowadził pojazdy pod wpływem alkoholu. W jednym z przypadków uznano go za winnego spowodowania wypadku drogowego na podstawie art. 124 Kodeksu o wykroczeniach administracyjnych. Jednak w 2018 r. postępowanie zostało umorzone, ponieważ upłynął termin, w którym można było nałożyć na sprawcę sankcję administracyjną.

Jednocześnie Andrij Salo zataił ten fakt, wskazując w oświadczeniu o nieposzlakowanej opinii za rok 2018, że nie dopuścił się czynów, które mogłyby prowadzić do pociągnięcia go do odpowiedzialności. W ankietach za lata 2016 i 2017 również zaznaczył, że nie został pociągnięty do odpowiedzialności administracyjnej.

Ponadto w pierwszym oświadczeniu o powiązaniach rodzinnych za lata 2012–2016 sędzia nie wskazał, że jego żona i teść pracowali jako notariusze.

Wśród innych uwag znalazła się decyzja Andriya Sala w sprawie dostępu dziennikarzy do pełnych informacji o kandydatach na posłów. Społeczna Rada ds. Uczciwości zwróciła również uwagę na fakt, że sędzia uchylił decyzję Rady Miejskiej w Równie w sprawie zwrócenia się do ówczesnego prezydenta Wiktora Janukowycza oraz przewodniczącego Rady Najwyższej Włodzimierza Rybaka w sprawie podpisania Umowy o stowarzyszeniu z Unią Europejską.

Ponadto w swojej pracy doktorskiej sędzia opierał się głównie na publikacjach autorów rosyjskich i radzieckich.

W wyniku rozpatrzenia materiałów Wyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości podjęła decyzję o zwolnieniu Andrieja Sala.

Zamiast zwolnienia – apelacja: kontrowersyjny sędzia Marmasz może liczyć na awans.

Wcześniej Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości odwołała z urzędu dwóch sędziów.

Również w pierwszym półroczu Najwyższa Rada Wymiaru Sprawiedliwości zwolniła 105 sędziów.

Czytaj nas na