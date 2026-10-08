Цены на бензин, дизельное топливо и автогаз 8 октября: сколько стоит топливо на АЗС

На украинском рынке автомобильного топлива автогаз продолжает дорожать. По состоянию на 8 октября сразу несколько крупных сетей АЗС пересмотрели цены на газ в сторону повышения. В то же время стоимость бензина и дизельного топлива в ведущих сетях осталась без изменений.

Наибольшее повышение 8 октября зафиксировали в сети WOG — там стоимость автогаза выросла сразу на 1 гривну, до 47,90 грн за литр.

Также газ подорожал на других крупных АЗС:

«Укрнафта» — на 50 копеек, до 43,40 грн/л ;

UPG — на 40 копеек, до 44,90 грн/л.

В то же время на АЗС OKKO и SOCAR цена автогаза осталась на уровне 46,90 грн/л.

Несмотря на новую волну подорожания автомобильного газа, цены на бензин и дизельное топливо в ведущих сетях 8 октября остались на уровне предыдущего дня.

При этом между крупными сетями и дискаунтерами сохраняется заметная разница в стоимости топлива.

В частности, обычный бензин А-95 на SOCAR, OKKO и WOG стоит от 92,90 до 94,90 грн/л. На АЗС «Укрнафта» и UPG такой бензин можно приобрести по 88,90 грн/л.

Таким образом, разница в стоимости А-95 между сетями может достигать 6 гривен за литр.

Цены на АЗС 8 октября

OKKO

Бензин Pulls 100 — 102,90 грн/л ;

Бензин Pulls 95 — 95,90 грн/л ;

Бензин А-95 Евро — 92,90 грн/л ;

Дизельное топливо Pulls — 102,90 грн/л ;

Дизельное топливо «Евро» — 99,90 грн/л ;

Газ — 46,90 грн/л.

WOG

Бензин 100 — 102,90 грн/л ;

Бензин 95 (Mustang) — 95,90 грн/л ;

Бензин 95 Евро — 92,90 грн/л ;

Дизельное топливо Mustang — 102,90 грн/л ;

Дизельное топливо Евро-5 — 99,90 грн/л ;

Газ — 47,90 грн/л (+1 грн).

SOCAR

Бензин NANO 100 — 104,00 грн/л ;

Бензин NANO 95 — 97,90 грн/л ;

Бензин А-95 — 94,90 грн/л ;

Дизельное топливо NANO Extro — 104,00 грн/л ;

Дизельное топливо NANO — 103,00 грн/л ;

Газ — 46,90 грн/л.

«Укрнафта»

Бензин 95 (Energy) — 91,90 грн/л ;

Бензин А-95 — 88,90 грн/л ;

Бензин А-92 — 86,90 грн/л ;

Дизельное топливо (Energy) — 99,90 грн/л ;

Дизельное топливо — 97,90 грн/л ;

Газ — 43,40 грн/л (+50 коп.).

UPG

Бензин UPG 100 — 99,90 грн/л ;

Бензин UPG 95 — 91,90 грн/л ;

Бензин А-95 — 88,90 грн/л ;

Дизельное топливо upgDIESEL — 99,90 грн/л ;

Дизельное топливо EURO DIESEL — 97,90 грн/л ;

Газ — 44,90 грн/л (+40 коп.).

Итак, 8 октября основное изменение на украинском рынке АЗС касается именно автомобильного газа. В нескольких крупных сетях его стоимость выросла, тогда как цены на бензин и дизельное топливо остались стабильными.

По состоянию на утро 7 октября цены на бензин и дизельное топливо на украинских АЗС оставались стабильными. В то же время автогаз начал дорожать. Крупнейшие сети уже повысили его стоимость, тогда как цены на бензин и дизель существенно не изменились.

7 октября средняя цена бензина А-95 в Украине составляет 90,71 грн за литр, а дизельного топлива — 99,12 грн. Дороже всего оба вида топлива продаются в сети Socar.

Изменения курса доллара могут отразиться на стоимости ряда продуктов в украинских магазинах. Больше всего рискуют подорожать товары, которые Украина импортирует или производит из иностранного сырья.

В Украине зафиксирован рост оптовых цен на отечественные помидоры. На столичном оптовом рынке подорожали красные, розовые и грунтовые помидоры. В то же время в розничных торговых сетях ценники существенно различаются в зависимости от вида продукции, региона и наличия специальных акционных предложений.

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