Центральная избирательная комиссия продлила ещё на один год срок подачи Татьяной Чорновол документов, необходимых для её регистрации в качестве народного депутата Украины. Согласно принятому решению, новый крайний срок для избранной на внеочередных парламентских выборах 2019 года кандидатки установлен до 6 октября 2027 года включительно.

Соответствующее постановление было принято на основании заявления Чорновол, которая в настоящее время является военнослужащей. Она сообщила о наличии уважительных причин, мешающих своевременно подать документы, в связи с выполнением задач в интересах обороны Украины. Комиссия признала эти обстоятельства обоснованными, установив новую дату вместо предыдущего срока, который истекал 6 октября 2026 года.

Об этом сообщает ЦИК.

Ранее Татьяна Чорновол объявила, что останется военнослужащей и не воспользуется правом стать народным депутатом. ЦИК 9 октября 2025 года продлила ей срок подачи документов на регистрацию в качестве депутата на год — по собственному заявлению Чорновол.

Бывшая народная депутатка и нынешняя военнослужащая ВСУ Татьяна Чорновол заявила, что готова принять бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака в свое подразделение, если он действительно хочет воевать на фронте.

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