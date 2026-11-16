В Харькове из-за обстрелов ввели графики аварийных отключений электроэнергии

В результате вражеских обстрелов энергосистемы Украины АО «Харьковоблэнерго» ввело в Харькове специальные графики аварийных отключений электроснабжения.

«Обращаемся к горожанам с просьбой не занимать телефон диспетчерской службы «1562» по этим вопросам без крайней необходимости, чтобы дать возможность гражданам сообщать о проблемах коммунального характера для быстрого и оперативного реагирования коммунальных служб», — отметили в Харьковском городском совете, добавив, что энергетики и профильные службы принимают все необходимые меры для скорейшего восстановления подачи света.

Источник: Харьковский городской совет.

Российские войска атаковали энергетический объект, из-за чего часть потребителей в Запорожской и Днепропетровской областях осталась без электричества. В обоих регионах ввели аварийные отключения света. Энергетики готовятся приступить к ремонту, как только это позволит обстановка с безопасностью.

В пятницу, 13 ноября, в Украине ввели графики отключения электроэнергии. Ограничения действуют в большинстве регионов страны. В то же время в отдельных районах Киевской области, а также в Харьковской, Днепропетровской, Житомирской, Черниговской и Черкасской областях введены аварийные отключения, во время которых почасовые графики не действуют.

Читай нас в