W Charkowie, w związku z ostrzałem, wprowadzono harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach prądu

W wyniku wrogich ostrzałów ukraińskiej sieci energetycznej spółka akcyjna „Charkowoblenenergo” wprowadziła w Charkowie specjalne harmonogramy awaryjnych przerw w dostawach energii elektrycznej.

„Zwracamy się do mieszkańców z prośbą, aby nie zajmowali linii telefonicznej dyspozytorni „1562” w tych sprawach bez pilnej potrzeby, aby umożliwić obywatelom zgłaszanie problemów o charakterze komunalnym w celu szybkiej i operatywnej reakcji służb komunalnych” — zaznaczono w Radzie Miejskiej w Charkowie, dodając, że pracownicy energetyki i odpowiednie służby podejmują wszelkie niezbędne działania w celu jak najszybszego przywrócenia dostaw prądu.

Źródło: Rada Miasta Charkowa.

Rosyjskie wojska zaatakowały obiekt energetyczny, w wyniku czego część odbiorców w obwodach zaporoskim i dniepropetrowskim pozostała bez prądu. W obu regionach wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu. Energetycy przygotowują się do rozpoczęcia napraw, gdy tylko pozwoli na to sytuacja bezpieczeństwa.

W piątek, 13 listopada, w Ukrainie wprowadzono harmonogramy przerw w dostawach energii elektrycznej. Ograniczenia obowiązują w większości regionów kraju. Jednocześnie w niektórych rejonach obwodu kijowskiego, a także w obwodach charkowskim, dniepropetrowskim, żytomierskim, czernihowskim i czerkaskim wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu, podczas których godzinowe harmonogramy nie obowiązują.

Czytaj nas na