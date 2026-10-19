В Харькове задержали подозреваемого в убийстве военнослужащего ТЦК

Правоохранители установили личность и задержали мужчину, подозреваемого в убийстве военнослужащего территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове.

В июне в Салтовском районе города нападавший нанес ножевые ранения двум военным ТЦК. Один из них скончался, а другой получил телесные повреждения.

Для раскрытия преступления полицейские просмотрели сотни часов записей с камер видеонаблюдения и проверили около 5 тысяч человек, которые могли быть свидетелями происшествия или причастны к нападению. После убийства подозреваемый сменил место жительства и выключил мобильный телефон.

В ходе санкционированного обыска полицейские задержали 50-летнего мужчину, который признался в нанесении ножевых ранений военнослужащим ТЦК и СП.

Следователи сообщили злоумышленнику о подозрении по п. 8 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство) и ч. 2 ст. 350 (угроза или насилие в отношении должностного лица или гражданина, исполняющего общественный долг) УК Украины.

Нападавший задержан в порядке статей 208 и 615 УПК Украины. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщает Национальная полиция Украины. Во Львове мужчина ранил ножом военнослужащего ТЦК, суд вынес приговор. Реформа ТЦК в Украине: в Минобороны назвали сроки. Кому подчиняется ТЦК в Украине: куда можно обратиться с жалобой. «Достаточно просто сказать «остановись»: почему полиция Волыни предпочитает молча наблюдать за «беспределом» ТЦК. Обвиняемый по делу об убийстве военнослужащего ТЦК в Полтавской области сообщил о подделке документов.

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