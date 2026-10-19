У Харкові затримали підозрюваного у вбивстві військовослужбовця ТЦК

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Правоохоронці встановили особу та затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві військовослужбовця територіального центру комплектування та соціальної підтримки в Харкові.

У червні в Салтівському районі міста нападник завдав ножових поранень двом військовим ТЦК. Один із них помер, а інший дістав тілесні ушкодження.

Для розкриття злочину поліцейські переглянули сотні годин записів із камер відеоспостереження та перевірили близько 5 тисяч людей, які могли бути свідками події або причетними до нападу. Після вбивства підозрюваний змінив місце проживання та вимкнув мобільний телефон.

Під час проведення санкціонованого обшуку поліцейські затримали 50-річного чоловіка, який зізнався що наніс ножові поранення військовим ТЦК та СП.

Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за п. 8 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) та ч. 2 ст. 350 (погроза або насильство щодо службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов'язок) ККУ.

Нападник затриманий в порядку статей 208 та 615 КПК України. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це повідомляє Національна поліція України. У Львові чоловік поранив ножем військового ТЦК, суд виніс вирок. Реформа ТЦК в Україні: у Міноборони назвали терміни. Кому підпорядковується ТЦК в Україні: куди можна звернутися зі скаргою. «Достатньо просто сказати зупинитися»: чому поліція Волині воліє мовчки дивитися на «бєспрєдєл» ТЦК. Обвинувачений у справі вбивства військового ТЦК на Полтавщині повідомив про підроблення документів.

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