Министр обороны США Пит Хегсет до сих пор не одобрил поставку Украине значительной партии ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Украинские чиновники и военные предполагают, что Вашингтон блокирует поставки с целью оказания политического давления на Киев, ведь соответствующие ракеты уже были полностью оплачены международными союзниками через механизмы НАТО (в частности, PURL).

Представители НАТО подтверждают продолжение поставок военной помощи, называя маловероятными политические мотивы задержек. В то же время правительство США категорически опровергает обвинения, называя заявления о намеренном сдерживании поставок вооружения ложными.

Источник: Kyiv Independent.

Украина исчерпала запас ракет-перехватчиков для произведенных в США систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом CNN сообщило со ссылкой на осведомленный о ситуации источник.

Украина регулярно сталкивается с дефицитом ракет-перехватчиков для американских систем ПВО Patriot, но это не означает, что поставки полностью прекратились. Корреспондент Financial Times Кристофер Миллер пояснил, что Киев получает новые боеприпасы небольшими партиями, а имеющиеся запасы могут иссякнуть уже в середине месяца.

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