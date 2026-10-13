В Киеве раскрыли схему продажи поддельных инвалидностей за 12 тысяч долларов

В Киеве разоблачили двух медицинских работников и их сообщника, которые, по данным следствия, вымогали деньги за помощь в оформлении фиктивной инвалидности. За свои услуги они обещали помочь мужчине за 12 тысяч долларов.

Под процессуальным руководством Подольской окружной прокуратуры города Киева о подозрении сообщили безработному киевлянину с медицинским образованием, врачу-хирургу одной из столичных муниципальных больниц и сотруднику подстанции скорой медицинской помощи. Им инкриминируют вымогательство и получение денежных средств за содействие в оформлении мужчинам фиктивной инвалидности.

В ходе досудебного расследования установлено, что один из подозреваемых подбирал людей, желающих оформить группу инвалидности, и убеждал их, что за 7 000–12 000 долларов поможет решить этот вопрос. При этом он утверждал, что бесплатно, без посторонней помощи получить группу инвалидности невозможно.

Так, мужчине, у которого проблемы с ногами и диагноз «тромбофилия», участник схемы через своих сообщников — врача и сотрудника станции скорой помощи — организовал необходимые справки о посещении врачей, постоянные консультации, направления на томографию и даже фиктивное стационарное лечение в одной из больниц Киевской области. При этом обо всём этом договаривались именно медицинские работники.

Таким образом пациент передал участникам схемы 7500$.

Действия подозреваемых квалифицированы как злоупотребление влиянием. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура. В Киеве разоблачили высокопоставленного чиновника КГГА, который оформил себе фиктивную инвалидность. Кроме того, в Днепропетровской области разоблачили медиков, которые за взятки помогали мужчинам призывного возраста получить фиктивную инвалидность для выезда за границу. За свои услуги подозреваемые просили 500 долларов.



А Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении председателя Васильковской МСЭК Киевского областного бюро медико-социальной экспертизы. Ее обвиняют в получении денег за необоснованное оформление групп инвалидности.



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