В Коломые вокруг озера Юрия Руфа запретили движение велосипедов и электросамокатов

В Коломые Ивано-Франковской области вокруг озера Юрия Руфа создана специальная пешеходная зона, где отныне официально запрещено передвижение на велосипедах и электросамокатах. Такое решение было принято после громкого дорожно-транспортного происшествия, в котором в результате наезда на электровелосипеде была тяжело травмирована четырехлетняя девочка.

Как сообщил мэр Коломыи Богдан Станиславский, 13 октября 2026 года сотрудники Центра туризма и досуга установили по периметру водоема соответствующие предупредительные знаки. Чиновник призвал горожан и гостей города соблюдать установленные правила, чтобы территория вокруг озера оставалась безопасным и спокойным местом для прогулок, занятий спортом и семейного отдыха. Ранее суд также оштрафовал жительницу Коломыи, чья несовершеннолетняя дочь на электровелосипеде сбила ребенка.

Источники: сообщение мэра Коломыи Богдана Станиславского.

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