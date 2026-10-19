Во Львове под колесами поезда погибла 18-летняя девушка
Во Львове вечером 18 октября около 22:05 недалеко от улицы Профессора Яремы пассажирский поезд сбил 18-летнюю местную жительницу. Полученные девушкой травмы оказались несовместимыми с жизнью, она скончалась на месте происшествия до прибытия медиков.
По данному факту следователи Львовского районного управления полиции №2 возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 276 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного транспорта). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии.
Источник: ГУ Нацполиции во Львовской области
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