У Львові під колесами потяга загинула 18-річна дівчина
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У Львові ввечері 18 жовтня близько 22:05 неподалік вулиці Професора Яреми пасажирський потяг скоїв наїзд на 18-річну місцеву жительку. Отримані дівчиною травми виявилися несумісними з життям, вона померла на місці події до приїзду медиків.
За цим фактом слідчі Львівського районного управління поліції №2 відкрили кримінальне провадження за ч. 3 ст. 276 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного транспорту). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. Наразі правоохоронці з'ясовують усі обставини трагедії.
Джерело: ГУ Нацполіції у Львівській області
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