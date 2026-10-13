Во Львове будет судим 27-летний местный житель, которого обвиняют в приобретении и хранении психотропных веществ с целью сбыта. Мужчина работал оператором почтовой связи и, по версии следствия, планировал распространять наркотики через «закладки».

По данным следствия, партию психотропных веществ он заказал через Telegram. После получения координат тайника вблизи улицы Каменецкой мужчина забрал пакеты и положил их в рюкзак. Примерно через час его остановили правоохранители.

В ходе досмотра изъяли 200 свертков с PVP общей массой более 72,5 грамма, а также таблетки экстази и порошок MDMA общей массой почти 33,4 грамма.

Мужчине инкриминируют незаконное приобретение и хранение особо опасных психотропных веществ с целью сбыта в особо крупных размерах, по предварительному сговору группой лиц. Ему грозит ответственность по ч. 3 ст. 307 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование проводили следователи полиции Львовской области. Обвинительный акт уже направлен в суд.

Источник: Львовская областная прокуратура

Поддельные счета за электроэнергию: как не попасться на уловку мошенников.

Мошенники запугали 13-летнюю дочь военного и выманили у неё 54 тысячи долларов.

В Шепетовке Хмельницкой области полицейские разоблачили 43-летнюю местную жительницу, которая занималась сбытом особо опасного психотропного вещества PVP («солей»). Правоохранители зафиксировали несколько фактов продажи синтетических наркотиков, а во время последнего эпизода женщину задержали.

Читай нас в