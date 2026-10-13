У Львові затримали поштового оператора з понад 350 пакунками психотропів

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У Львові судитимуть 27-річного місцевого жителя, якого обвинувачують у придбанні та зберіганні психотропних речовин з метою збуту. Чоловік працював оператором поштового зв’язку та, за версією слідства, планував розповсюджувати наркотики через «закладки».

За даними слідства, партію психотропів він замовив через Telegram. Після отримання координат схованки поблизу вулиці Кам’янецької чоловік забрав пакунки та поклав їх у рюкзак. Приблизно за годину його зупинили правоохоронці.

Під час огляду вилучили 200 згортків із PVP загальною масою понад 72,5 грама, а також таблетки екстазі та порошок MDMA загальною масою майже 33,4 грама.

Чоловікові інкримінують незаконне придбання та зберігання особливо небезпечних психотропних речовин з метою збуту в особливо великих розмірах, за попередньою змовою групою осіб. Йому загрожує відповідальність за ч. 3 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування проводили слідчі поліції Львівщини. Обвинувальний акт уже скерували до суду.

Джерело: Львівська обласна прокуратура

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