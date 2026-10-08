В пятницу, 9 октября, в Украине ожидаются дожди и похолодание

9 октября погода в Украине существенно изменится. Во многих областях ожидается понижение температуры, а также дожди.

В каких областях 9 октября возможны дожди

Эксперт рассказала, что в пятницу в Украину придет холодный атмосферный фронт.

Он принесет увеличение облачности и дождливую погоду:

на запад Украины;

в северные области (кроме Сумской);

в Винницкую область;

в отдельные районы Черкасской области.

Что будет в пятницу с температурой воздуха

Согласно информации Диденко, в вышеуказанных регионах 9 октября ожидается понижение температуры воздуха:

в западных областях прогнозируется +13...+17 °С;

в большинстве северных областей и в Винницкой области — около +17...+19 °С.

На остальной территории Украины — пока сохранится сухая и теплая погода. Температура воздуха составит +20...+24°С.

Чего ожидать в течение суток от ветра

Метеоролог также сообщила о «характерной особенности завтрашнего синоптического дня».

Речь идет, по её словам, об усилении западного и юго-западного ветра.

«Местами до сильных порывов, до 15–20 метров в секунду», — уточнила Диденко.

Прогноз погоды для жителей Киева

«В Киеве завтра — смена погоды», — рассказала синоптик.

Она уточнила, что температура воздуха в пятницу снизится до 16-17 градусов тепла.

Пройдет дождь.

Ожидается также сильный ветер юго-западного направления.

«Уважаемые метеопаты! Приготовьте свои «каптопрессы», «нурофены» и «корвалолы» — перемена погоды часто чувствительно ощущается организмом», — посоветовала Диденко.

В то же время она отметила, что «о серьёзном похолодании и тотальных мрачных осенних дождях» говорить ещё рано.

«Красивой погоды ещё будет достаточно», — подытожила специалист.

Об этом сообщается со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Натальи Диденко в Facebook.

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