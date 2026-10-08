В пятницу, 9 октября, в Украине ожидаются дожди и похолодание
9 октября погода в Украине существенно изменится. Во многих областях ожидается понижение температуры, а также дожди.
В каких областях 9 октября возможны дожди
Эксперт рассказала, что в пятницу в Украину придет холодный атмосферный фронт.
Он принесет увеличение облачности и дождливую погоду:
на запад Украины;
в северные области (кроме Сумской);
в Винницкую область;
в отдельные районы Черкасской области.
Что будет в пятницу с температурой воздуха
Согласно информации Диденко, в вышеуказанных регионах 9 октября ожидается понижение температуры воздуха:
в западных областях прогнозируется +13...+17 °С;
в большинстве северных областей и в Винницкой области — около +17...+19 °С.
На остальной территории Украины — пока сохранится сухая и теплая погода. Температура воздуха составит +20...+24°С.
Чего ожидать в течение суток от ветра
Метеоролог также сообщила о «характерной особенности завтрашнего синоптического дня».
Речь идет, по её словам, об усилении западного и юго-западного ветра.
«Местами до сильных порывов, до 15–20 метров в секунду», — уточнила Диденко.
Прогноз погоды для жителей Киева
«В Киеве завтра — смена погоды», — рассказала синоптик.
Она уточнила, что температура воздуха в пятницу снизится до 16-17 градусов тепла.
Пройдет дождь.
Ожидается также сильный ветер юго-западного направления.
«Уважаемые метеопаты! Приготовьте свои «каптопрессы», «нурофены» и «корвалолы» — перемена погоды часто чувствительно ощущается организмом», — посоветовала Диденко.
В то же время она отметила, что «о серьёзном похолодании и тотальных мрачных осенних дождях» говорить ещё рано.
«Красивой погоды ещё будет достаточно», — подытожила специалист.
Об этом сообщается со ссылкой на публикацию метеоролога и синоптика Натальи Диденко в Facebook.
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