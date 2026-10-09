В школах Украины появятся консультанты по вопросам карьеры для школьников, — МОН

В школах, где учатся ученики 7–12 классов, будут работать один или два консультанта по профориентации. Они будут помогать школьникам определиться с будущей профессией, выбрать направление обучения и сформировать собственную образовательную траекторию.

Согласно предусмотренным нормам, как минимум один педагогический работник будет консультировать учащихся 7–9 классов, а еще один — школьников 10–12 классов.

Таким образом, в учебных заведениях, где обучаются дети обеих возрастных категорий, должны работать как минимум два консультанта по профориентации — по одному для каждого уровня образования.

В то же время количество таких специалистов может быть больше. Это будет зависеть от количества учащихся, структуры учебного заведения и педагогической нагрузки. Кроме того, предусмотрено формирование кадрового резерва.

Карьерные консультанты будут помогать школьникам лучше понять свои интересы, определиться с профессиональными планами и выбрать дальнейший образовательный путь.

Министерство образования и науки Украины планирует организовать отдельное обучение карьерных консультантов для работы с учащимися базовой и старшей школы.

Подробную информацию о сроках и процедуре регистрации, составе тренеров, а также перечне учреждений, на базе которых будет проводиться повышение квалификации, МОН обещает предоставить дополнительно.

Таким образом, подготовка карьерных консультантов будет предусматривать специализированное обучение с учетом возрастных особенностей школьников и задач профессиональной ориентации на различных этапах школьного образования.

Соответствующая информация была обнародована со ссылкой на письмо Министерства образования и науки Украины, сообщает Освіта.юа.

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