В США скончался 18-летний воспитанник ровенского «Вереса»

Футбольный клуб «Верес» сообщил о смерти 18-летнего Александра Петровского, который был воспитанником академии ровенской команды.

Парень скончался в США. Причины смерти официально не сообщаются. По предварительным данным, он мог погибнуть в результате аварии на мотоцикле.

В Ровенской области объявили сбор средств, чтобы доставить тело футболиста в Украину и организовать похороны. Семье необходимо собрать 35 тысяч долларов.

Петровский выступал за команды академии «Вереса» и ФК «Здолбунов». В сезоне 2023/24 он провел 19 матчей в Национальной лиге будущего, забил два гола.

Источник: ФК «Верес»

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