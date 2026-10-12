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У США помер 18-річний вихованець рівненського Вереса

UA NEWS 12 Жовтня 2026 15:33
У США помер 18-річний вихованець рівненського Вереса
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Футбольний клуб «Верес» повідомив про смерть 18-річного Олександра Петровського, який був вихованцем академії рівненської команди.

Хлопець помер у США. Причини смерті офіційно не повідомляють. За попередніми даними, він міг загинути внаслідок аварії на мотоциклі.

На Рівненщині оголосили збір коштів, щоб доправити тіло футболіста в Україну та організувати поховання. Родині необхідно зібрати 35 тисяч доларів.

Петровський виступав за команди академії «Вереса» та ФК «Здолбунів». У сезоні 2023/24 він провів 19 матчів у Національній лізі майбутнього, забив два голи.

Джерело: ФК «Верес»

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